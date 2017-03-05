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«Белогорье» выиграло у «Динамо-ЛО», победная серия белгородцев в Суперлиге составляет девять игр

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче 22-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд «Белогорье» дома обыграло «Динамо» из Ленинградской области со счетом 3-1.

Счет встречи по партиям - 25:14, 21:25, 25:23, 25:20. В матче первого круга белгородцы также обыграли динамовцев в четырех сетах.

Подопечные Геннадия Шипулина одержали в Суперлиге девятую победу подряд. Набрав 50 очков, команда из Белгорода занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата. Клуб из Ленинградской области потерпел шестое поражение подряд и остался на 11-й позиции, имея в активе 19 очков.

В 23-м туре Суперлиги «Белогорье» сыграет дома против оренбургского «Нефтяника», а «Динамо-ЛО» примет в Санкт-Петербурге кемеровский «Кузбасс». Матчи запланированы на 11 марта. 

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