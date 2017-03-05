Василий Кульков: Не хватило третьего гола «Спартака»

Андрей Пятницкий: Если «Спартак» еще чуть-чуть добавит, у «Зенита» и ЦСКА шансов на золото не будет

Пятикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Пятницкий поделился ожиданиями от исхода чемпионской гонки в нынешнем сезоне РФПЛ.