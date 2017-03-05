Василий Кульков: Не хватило третьего гола «Спартака»
Экс-игрок московского «Спартака» и сборной России Василий Кульков поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:2).
- В определенные моменты «Спартак» вел игру в Краснодаре. Красно-белые отлично переключались с атакующих действий в оборонительные и обратно, не позволяли сопернику особо разбежаться. К сожалению, не обошлось и без ошибок, которые привели к голам. В целом у меня сложилось хорошее впечатление от этого матча. Европейский уровень прослеживался во всем – в качестве футбола, в скоростях, в антураже на прекрасном стадионе. Ну и конечно нельзя не учесть статус клубов – что «Спартака», что «Краснодара». Правда, мне не хватило от этой встречи одного – третьего победного гола красно-белых.
Матч
Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)
Голы
Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано
Предупреждения:
Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция