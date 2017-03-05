Александр Бубнов: Весенний «Спартак» перспективнее осеннего
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча
18-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком». Напомним, что
матч завершился вничью (2:2).
«На мой взгляд «Спартак» упустил победу. Подопечные Массимо
Карреры дважды вели в счете, забив красивые голы, оказывали большое давление в
концовке, но забили сами себе и пропустили после спорного пенальти. В этом
эпизоде нужно внимательно разбираться: ни Комбаров, ни Гранквист мяча не
коснулись, и на повторах сложилось впечатление, что швед сам подставил ногу. Не
исключаю даже, что нарушение имело место в обратную сторону.
Но в любом случае, в первую очередь, «Спартак» должен винить себя за то, что, выходя вперёд, отдавал сопернику инициативу, а не старался додавить. Особенно в начале встречи, когда «Краснодар» ещё не сбросил с себя груз психологического давления за неудачу в Кубке, оказался в роли догоняющего и мог поплыть. На деле же «Краснодар» получил время на то, чтобы прийти в себя, оправиться, чем не преминул воспользоваться.
Исходя из кадровых преобразований и проведенной работы на зимних сборах, полагаю, что «Спартак», который мы увидим весной перспективнее выступавшего прошлой осенью», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
«Спартак» с 41 баллом продолжает лидировать в таблице РФПЛ, сохраняя пятиочковый отрыв от «Зенита». У «Краснодара» 29 очков и на данный момент - четвертая строчка. В следующем туре красно-белые 12 марта примут «Анжи», а команда Игоря Шалимова днем позже сыграет на выезде с «Локомотивом».
Матч
Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)
Голы
Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано
Предупреждения:
Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция