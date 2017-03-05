Александр Бубнов: Весенний «Спартак» перспективнее осеннего

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча 18-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком». Напомним, что матч завершился вничью (2:2).

«На мой взгляд «Спартак» упустил победу. Подопечные Массимо Карреры дважды вели в счете, забив красивые голы, оказывали большое давление в концовке, но забили сами себе и пропустили после спорного пенальти. В этом эпизоде нужно внимательно разбираться: ни Комбаров, ни Гранквист мяча не коснулись, и на повторах сложилось впечатление, что швед сам подставил ногу. Не исключаю даже, что нарушение имело место в обратную сторону.

Но в любом случае, в первую очередь, «Спартак» должен винить себя за то, что, выходя вперёд, отдавал сопернику инициативу, а не старался додавить. Особенно в начале встречи, когда «Краснодар» ещё не сбросил с себя груз психологического давления за неудачу в Кубке, оказался в роли догоняющего и мог поплыть. На деле же «Краснодар» получил время на то, чтобы прийти в себя, оправиться, чем не преминул воспользоваться.

Исходя из кадровых преобразований и проведенной работы на зимних сборах, полагаю, что «Спартак», который мы увидим весной перспективнее выступавшего прошлой осенью», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

«Спартак» с 41 баллом продолжает лидировать в таблице РФПЛ, сохраняя пятиочковый отрыв от «Зенита». У «Краснодара» 29 очков и на данный момент - четвертая строчка. В следующем туре красно-белые 12 марта примут «Анжи», а команда Игоря Шалимова днем позже сыграет на выезде с «Локомотивом».