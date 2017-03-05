Дмитрий Комбаров: Дзюба болел за «Краснодар»? Это нормально
Защитник «Спартака» после матча в Краснодаре сказал, что его не волнуют проблемы соперника, и что лучшее в игре «Спартака» еще впереди.
- «Спартак», по-вашему, играл хорошо?
- Не могу сказать, что плохо. Почти все, о чем говорилось на установке, выполнили. Конечно, всегда есть моменты, которые не получаются. Но это первый весенний тур, мы только вкатываемся.
- Кутепов сказал — вы играли как дома.
- Благодаря нашим болельщикам, мы всегда играем, как дома.
- «Краснодар» лишился нескольких ключевых игроков и доигрывал матч вдесятером: травмировался Смолов. А вы не выиграли.
- Потери «Краснодара» - не наши проблемы. Но разочарование небольшое от результата есть, вы правы.
- Леонид Федун сказал, что чемпионат возобновился в воскресенье. Видимо, ему не очень понравился субботний матч ЦСКА - «Зенит». А вам?
- Нам тренер и на сборах говорил, что сезон возобновится 5 марта. Мы ведь от себя пляшем, а не от других. Главное, что в игре ЦСКА «Зенит» результат нас устроил. А по игре пусть сами разбираются.
- Воспитанник «Спартака» Дзюба болел сегодня за «Краснодар». Это нормально?
- Он же зенитовец сейчас. Для него победа «Краснодара» более выгодна, так что все логично.
Матч
Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)
Голы
Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано
Предупреждения:
Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция