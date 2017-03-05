Дмитрий Комбаров: Дзюба болел за «Краснодар»? Это нормально

Защитник «Спартака» после матча в Краснодаре сказал, что его не волнуют проблемы соперника, и что лучшее в игре «Спартака» еще впереди.

- «Спартак», по-вашему, играл хорошо?

- Не могу сказать, что плохо. Почти все, о чем говорилось на установке, выполнили. Конечно, всегда есть моменты, которые не получаются. Но это первый весенний тур, мы только вкатываемся.

- Кутепов сказал — вы играли как дома.

- Благодаря нашим болельщикам, мы всегда играем, как дома.

- «Краснодар» лишился нескольких ключевых игроков и доигрывал матч вдесятером: травмировался Смолов. А вы не выиграли.

- Потери «Краснодара» - не наши проблемы. Но разочарование небольшое от результата есть, вы правы.

- Леонид Федун сказал, что чемпионат возобновился в воскресенье. Видимо, ему не очень понравился субботний матч ЦСКА - «Зенит». А вам?

- Нам тренер и на сборах говорил, что сезон возобновится 5 марта. Мы ведь от себя пляшем, а не от других. Главное, что в игре ЦСКА «Зенит» результат нас устроил. А по игре пусть сами разбираются.

- Воспитанник «Спартака» Дзюба болел сегодня за «Краснодар». Это нормально?

- Он же зенитовец сейчас. Для него победа «Краснодара» более выгодна, так что все логично.