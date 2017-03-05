Гол Игбуна принес «Уфе» победу над «Тереком»
«Терек» дома уступил «Уфе» (0:1) в 18-м туре чемпионата России.
Матч прошел с заметным преимуществом хозяев поля, однако гости, которыми сейчас руководит Сергей Семак, оборонялись слаженно.
На 55-й минуте грозненцы получили право на пенальти, но новичок уфимцев Александр Беленов отразил удар Бекима Балая.
На 80-й минуте команда из Башкортостана открыла счет - отличился Сильвестр Игбун. Этот мяч стал единственным во встрече.
«Советский спорт» вел ее текстовую трансляцию.
Команда Рашида Рахимова с 28 очками занимает седьмое место. Уфимцы также с 28 баллами поднялись на шестую строчку.
В следующем туре «Терек» 12 марта сыграет на выезде с «Ростовом», а «Уфа» днем ранее примет «Крылья Советов».
Матч
Голы
Игбун 80 (0:1).
Состав
Терек: Городов, Анхель, Семёнов, Уциев, Роши (Митришев, 84), Мохаммади, Пирис (Мбенг, 82), Оздоев, Кузяев, Балай, Бериша
Уфа: Беленов, Пуцко, Аликин, Сухов, Живоглядов, Карп, Игбун, Стоцкий, Пауревич, Засеев (Зубарев, 68), Сысуев (Кротов, 60 Безденежных, 90)
Незабитые пенальти
Балай (Терек), 55
Предупреждения:
нет - Сысуев, 20; Пауревич, 45
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
05 марта 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция