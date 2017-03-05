Илья Кутепов: Играли словно дома
Защитник «Спартака» отказался комментировать эпизоды в спартаковской штрафной, но поблагодарил болельщиков за массовую явку.
- «Краснодар» по ходу матча сумел дважды отыграться. Обидно?
- Ребята молодцы, боролись до конца. Мы тоже должны были прибавлять и вырывать победу.
- Пенальти судья назначил по делу?
- У нас есть кому разбирать моменты. Я не буду.
- А не назначил, когда вы боролись со Смоловым, - по делу?
- И снова без комментариев.
- «Спартак» должен был прибавлять — и не прибавил. Почему?
- Разберем игру — узнаем. Мы скорее потеряли два очка, чем приобрели одно. Но отрыв от преследователей сохранился — движемся дальше.
- Как вам игралось при такой явке спартаковских болельщиков?
- Как дома. Спасибо им большое.
- Каррера говорил: «Спартак» похож на «Ювентус». Ощущаете?
- Пока за «Ювентус» не выступал, сложновато сравнивать.
Матч
Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)
Голы
Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано
Предупреждения:
Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция