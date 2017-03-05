Илья Кутепов: Играли словно дома

Защитник «Спартака» отказался комментировать эпизоды в спартаковской штрафной, но поблагодарил болельщиков за массовую явку.

- «Краснодар» по ходу матча сумел дважды отыграться. Обидно?

- Ребята молодцы, боролись до конца. Мы тоже должны были прибавлять и вырывать победу.

- Пенальти судья назначил по делу?

- У нас есть кому разбирать моменты. Я не буду.

- А не назначил, когда вы боролись со Смоловым, - по делу?

- И снова без комментариев.

- «Спартак» должен был прибавлять — и не прибавил. Почему?

- Разберем игру — узнаем. Мы скорее потеряли два очка, чем приобрели одно. Но отрыв от преследователей сохранился — движемся дальше.

- Как вам игралось при такой явке спартаковских болельщиков?

- Как дома. Спасибо им большое.

- Каррера говорил: «Спартак» похож на «Ювентус». Ощущаете?

- Пока за «Ювентус» не выступал, сложновато сравнивать.