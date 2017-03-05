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Крамер и Вюст стали чемпионами мира по конькобежному спорту в классическом многоборье, россияне без медалей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Хамаре (Норвегия) завершился чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье. Российские спортсмены не вошли в число призеров.

У мужчин все три места на пьедестале почета заняли голландцы. Чемпионом стал Свен Крамер, в тройку также попали Патрик Рест и Ян Блокхайзен. Лучший из россиян Денис Юсков занял девятое место.

У женщин победила голландка Ирен Вюст. Серебро завоевала чешка  Мартина Сабликова, бронзу – японка Мио Такаги. Россиянка Ольга Граф на пятом месте.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира в классическом многоборье

 Хамар (Норвегия)

Многоборье. Итоговая классификация

Мужчины

1. Свен Крамер (Голландия) 148,425

2. Патрик Рест (Голландия) 149,128

3. Ян Блокхайзен (Голландия) 149,698…

9. Денис Юсков (Россия) 110,286…

14. Сергей Трофимов (Россия) 111,547…

21. Данила Семериков (Россия) 114,614

Женщины

1. Ирен Вюст (Голландия) 160,020

2. Мартина Сабликова (Чехия) 160,651

3. Мио Такаги (Япония) 160,853…

5. Ольга Граф (Россия) 163,067

6. Наталья Воронина (Россия) 163,292…

8. Анна Юракова (Россия) 164,384

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