Владимир Габулов: Катастрофический результат матча с «Оренбургом» просто в голове не укладывается
Вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов прокомментировал выездное поражение от «Оренбурга» (0:3) в 18-м туре чемпионата России.
«Справедливости ради стоит отметить, что мы полностью провалили начало встречи. Две, по сути… Даже ошибками назвать их нельзя. Непонятные фолы, штрафной, пенальти. После этого игра была сделана, а «Оренбург» потом закрылся в обороне. Во втором тайме мы немного оживились, но до забитого гола это не довело. Нужно как можно быстрее разобрать эту игру и забыть катастрофический результат, который просто в голове не укладывается. Нужно плодотворно подготовиться к следующей встрече, чтобы набрать три очка», - цитирует вратаря официальный сайт туляков.
Матч
Оренбург - Арсенал - 3:0 (2:0)
Голы
Георгиев 3 (1:0). Георгиев 21 (2:0 - пен.). Воробьёв 50 (3:0).
Состав
Оренбург: Кержаков, Ойеволе, Малых, Полуяхтов, Афонин, Коронов (Бреев, 68), Воробьёв, Сиваков, Георгиев (Лобжанидзе, 85), Григорьев (Попович, 78), Дюриш
Арсенал: Габулов, Сунзу, Иванов (Власов, 76), Беляев, Комбаров, Вергара (Думбия, 46), Бурмистров, Боурчану, Александров, Горбатенко, Шевченко (Расич, 84)
Предупреждения:
Григорьев, 13; Полуяхтов, 74 - Горбатенко, 36; Бурмистров, 70
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
04 марта 14:00, Газовик, Текстовая трансляция