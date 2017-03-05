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Виктор Классон: Не получал мяч, поэтому не созидал

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Шведский форвард «Краснодара» признал, что игру со «Спартаком» ему не стоит заносит в список лучших.

- Мы были готовы к трудной игре, знали, что «Спартак» - сильная команда. И так получалось, что всякий раз догоняли соперника в счете. Когда сравняли во второй раз, показалось: еще немного и дожмем. В целом, с ситуацией справились, но победить, с учетом того, что остались вдесятером после травмы Смолова, не смогли.

- В начале игры, когда Фернадо забил со штрафного, не стало ли это ударом для вас и команды?
- Всегда неприятно, когда ты так быстро начинаешь проигрывать. Но нам удалось в итоге все выправить! Выдали хороший отрезок до того, как «Спартак» забил повторно.

- У вас сегодня был не такой яркий матч, как предыдущие. Почему?
- В футболе все случается. В тех двух играх я забил два мяча и сделал две результативные передачи. Естественно, такое не может случаться каждый раз. Действительно, сыграл не очень продуктивно в атакующем смысле, не так, как хотелось бы. Я фланговый игрок, иногда так бывает, что до тебя не доходит мяч, поэтому не удается организовать что-то креативноее. Но сезон продолжается, впереди много игр.

- Это ваша первая игра в РФПЛ. В чем отличия российской лиги от других?
- В том то и дело, что первая — пока тяжело сказать. Ясно, что у вас много команд, играющих по-разному. Могу сказать только про «Спартак» - это мощная, сильная команда, играющая в длинный пас, с навесами на форвардов, жестко борются за мяч. Вот такой мой первый опыт.

- Что вам больше всего понравилось в России и чего больше всего не хватает в бытовом плане?
- Я в России всего месяц, толком не определился еще. Пока все нравится. Поглядим, как дальше будет развиваться ваш чемпионат и моя карьера в нем.

Голосование: Правильно ли назначен пенальти в ворота «Спартака»?

Матч

Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)

Голы

Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).

Состав

Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано

Предупреждения:

Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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