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«Манчестер Сити» обыграл «Сандерленд»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 27-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Манчестер Сити» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Сити».

На 42-й минуте матча Серхио Агуэро с близкого расстояния направил мяч в ворота над рукой Пикфорда после передачи от Стерлинга. Во втором тайме ударом с рикошетом от штанги удвоил результат Лерой Сане.

«Манчестер Сити» набрал 55 очков и занимает третье место в чемпионате Англии. У «Сандерленда» 19 очков и последнее место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

27-й тур

Матч

Сандерленд - Манчестер Сити - 0:2 (0:1)

Голы

Агуэро 42 (0:1). Сане 59 (0:2).

Состав

Сандерленд: Пикфорд, О'Ши, Коне, Джонс, Овьедо, Янузай (Хазри, 82), Ндонг, Гибсон (Родуэлл, 69), Ларссон, Борини, Дефо

Манчестер Сити: Кабальеро, Стоунз, Коларов, Санья, Клиши, Силва, Туре (де Брюйне, 78), Сане (Делф, 89), Стерлинг (Нолито, 82), Фернандиньо, Агуэро

Предупреждения:

О'Ши, 32 - нет

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

05 марта 19:00, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция

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