«Манчестер Сити» обыграл «Сандерленд»
Матч 27-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Манчестер Сити»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Сити».
На 42-й минуте матча Серхио Агуэро с близкого расстояния направил мяч в
ворота над рукой Пикфорда после передачи от Стерлинга. Во втором тайме ударом с
рикошетом от штанги удвоил результат Лерой Сане.
«Манчестер Сити» набрал 55 очков и занимает третье место в чемпионате
Англии. У «Сандерленда» 19 очков и последнее место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
27-й тур
Матч
Сандерленд - Манчестер Сити - 0:2 (0:1)
Голы
Агуэро 42 (0:1). Сане 59 (0:2).
Состав
Сандерленд: Пикфорд, О'Ши, Коне, Джонс, Овьедо, Янузай (Хазри, 82), Ндонг, Гибсон (Родуэлл, 69), Ларссон, Борини, Дефо
Манчестер Сити: Кабальеро, Стоунз, Коларов, Санья, Клиши, Силва, Туре (де Брюйне, 78), Сане (Делф, 89), Стерлинг (Нолито, 82), Фернандиньо, Агуэро
Предупреждения:
О'Ши, 32 - нет
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
05 марта 19:00, Стэдиум оф Лайт, Онлайн-трансляция