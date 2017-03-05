«Манчестер Сити» обыграл «Сандерленд»

Матч 27-го тура чемпионата Англии между «Сандерлендом» и «Манчестер Сити» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Сити».

На 42-й минуте матча Серхио Агуэро с близкого расстояния направил мяч в ворота над рукой Пикфорда после передачи от Стерлинга. Во втором тайме ударом с рикошетом от штанги удвоил результат Лерой Сане.

«Манчестер Сити» набрал 55 очков и занимает третье место в чемпионате Англии. У «Сандерленда» 19 очков и последнее место.

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27-й тур