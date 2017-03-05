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Россияне не потеряли позиции в европейском велоспорте

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В Брюсселе прошло выборное заседание Генеральной ассамблеи Европейского союза велосипедистов.

Впервые на заседании присутствовали представители всех 50 национальных Федераций, входящих в состав Европейского союза велосипедистов, включая Россию.

Почетный президент Федерации велоспорта России Игорь Макаров вошел в 10 кандидатов от Европы в Руководящий комитет UCI, из которых в сентябре этого года будет выбрано в состав Комитета семь человек.

Александр Гусятников был вновь переизбран вице-президентом Европейского союза велосипедистов, за него отдали свои голоса 41 делегат. Виктория Лесникова вошла в число 15 делегатов с правом голоса от Европы на Конгрессе UCI. Срок мандатов вице-президента и голосующего делегата составляет 4 года.

Давид Лаппартьен был переизбран на должность президента Европейской Федерации.

«Я рад сообщить, что по результатам Генеральной Ассамблеи Россия сохранила свои позиции в высшем руководящем органе мирового велоспорта – Международном союзе велосипедистов. Интересы страны будут защищать опытные профессионалы, не раз уже доказавшие свою эффективность. И я уверен, что это внесет свою лепту в развитие российского велоспорта», - отметил по итогам заседания Игорь Макаров.

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