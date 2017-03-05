«Тулуза» и «Лилль» сыграли вничью
Матч 28-го тура чемпионата Франции между «Тулузой» и «Лиллем» завершился
вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
В составе хозяев отличился Кристофер Жюльен, у гостей – Яссин Бензья. На 90-й
минуте Мартин Брйтвайт мог принести «Тулузе» победу, но не реализовал пенальти.
«Тулуза» набрала 36 очков и занимает девятое место. У «Лилля» 30 очков и
16-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
28-й тур
Матч
Голы
Жюльен 30 (1:0). Бензья 80 (1:1).
Состав
Тулуза: Лафон, Яго, Мубандже, Сомалия, Диоп, Жюльен, Бодиже, Трехо, Брайтвайт (Тойвонен, 90), Делор (Силла, 77), Жан (Нинков, 90)
Лилль: Эньеама, Баша, Сумаоро, Берья, Корчиа, Биссума (Лопеш, 46), Амаду, Эдер, де Превиль, Эль-Гази (Бензья, 62)
Предупреждения:
Яго, 68; Лафон, 80 - Эдер, 52; Эньеама, 84
Судья:
Йоан Амель (Франция)
Место и дата
05 марта 19:00, Муниципал, Онлайн-трансляция