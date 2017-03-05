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«Тулуза» и «Лилль» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 28-го тура чемпионата Франции между «Тулузой» и «Лиллем» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

В составе хозяев отличился Кристофер Жюльен, у гостей – Яссин Бензья. На 90-й минуте Мартин Брйтвайт мог принести «Тулузе» победу, но не реализовал пенальти.

«Тулуза» набрала 36 очков и занимает девятое место. У «Лилля» 30 очков и 16-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

28-й тур

Матч

Тулуза - Лилль - 1:1 (1:0)

Голы

Жюльен 30 (1:0). Бензья 80 (1:1).

Состав

Тулуза: Лафон, Яго, Мубандже, Сомалия, Диоп, Жюльен, Бодиже, Трехо, Брайтвайт (Тойвонен, 90), Делор (Силла, 77), Жан (Нинков, 90)

Лилль: Эньеама, Баша, Сумаоро, Берья, Корчиа, Биссума (Лопеш, 46), Амаду, Эдер, де Превиль, Эль-Гази (Бензья, 62)

Предупреждения:

Яго, 68; Лафон, 80 - Эдер, 52; Эньеама, 84

Судья:

Йоан Амель (Франция)

Место и дата

05 марта 19:00, Муниципал, Онлайн-трансляция

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