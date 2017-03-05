«Тулуза» и «Лилль» сыграли вничью

Матч 28-го тура чемпионата Франции между «Тулузой» и «Лиллем» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

В составе хозяев отличился Кристофер Жюльен, у гостей – Яссин Бензья. На 90-й минуте Мартин Брйтвайт мог принести «Тулузе» победу, но не реализовал пенальти.

«Тулуза» набрала 36 очков и занимает девятое место. У «Лилля» 30 очков и 16-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

28-й тур