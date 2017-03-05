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Председатель судейского комитета РФС: Очень положительно оцениваю работу Безбородова

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал работу главного арбитра матча 18-го тура чемпионата России «Краснодар» - «Спартак» (2:2) Владислава Безбородова. Он считает, что арбитр достойно провел матч.

«Оцениваю его работу очень положительно. Могу отметить, что Безбородов провел игру достойно», - цитирует Бутенко ТАСС.

Отметим, что к основному времени второго тайма главный арбитр встречи добавил пять минут, однако дал финальный свисток за 18 секунд до окончания добавленного времени.

«По методике он поступил неправильно, но эта ошибка была незначительна, на общую оценку арбитра она не влияет. Мяч в момент свистка находился в центре поля, им не владела ни одна из команд. В данном случае это не принципиально, игроки не имели к нему претензий по этому эпизоду», - заявил председатель судейского комитета РФС.

«Спартак» с 41 баллом продолжает лидировать в таблице РФПЛ, сохраняя пятиочковый отрыв от «Зенита». У «Краснодара» 29 очков и на данный момент - четвертая строчка. В следующем туре красно-белые 12 марта примут «Анжи», а команда Игоря Шалимова днем позже сыграет на выезде с «Локомотивом». 

Матч

Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)

Голы

Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).

Состав

Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано

Предупреждения:

Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Голосование: Правильно ли назначен пенальти в ворота «Спартака»?

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