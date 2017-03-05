Председатель судейского комитета РФС: Очень положительно оцениваю работу Безбородова
Глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал работу
главного арбитра матча 18-го тура чемпионата России «Краснодар» - «Спартак»
(2:2) Владислава Безбородова. Он считает, что арбитр достойно провел матч.
«Оцениваю его работу очень положительно. Могу отметить, что Безбородов провел игру достойно», - цитирует Бутенко ТАСС.
Отметим, что к основному времени второго тайма главный арбитр встречи добавил пять минут, однако дал финальный свисток за 18 секунд до окончания добавленного времени.
«Спартак» с 41 баллом продолжает лидировать в таблице РФПЛ, сохраняя пятиочковый отрыв от «Зенита». У «Краснодара» 29 очков и на данный момент - четвертая строчка. В следующем туре красно-белые 12 марта примут «Анжи», а команда Игоря Шалимова днем позже сыграет на выезде с «Локомотивом».
Матч
Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)
Голы
Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано
Предупреждения:
Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция