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Николай Зимятов: Доказали всему миру – мы в России чистые лыжники

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов подвел итоги завершившегося в Лахти чемпионата мира.

- Николай Семенович, Устюгов мог стать третьим «королем лыж» в отечественной истории.
- Не стал, обидно за Сергея. К сожалению, это неофициальное звание. Вот Кузин на чемпионате мира его получил, а я на Олимпиаде в Лейк-Плесиде в 80-м. Но надо бы узаконить – присуждать это звание за конкретное достижение. Корону какую-то могли бы вручать. Кто-то должен выйти в FIS с таким предложением. Мне как-то не с руки. А то все говорят: король, король. А король-то – без короны.

- Вернемся к марафону. Устюгов и Алексей Червоткин шли в лидирующей группе из примерно 15 лыжников, среди них были и четыре норвежца. Но на финише канадец Алекс Харви рванул и выиграл. Устюгов зевнул рывок канадца?
- Я повтор смотрел, ситуация для Сергея на повороте была неплохая. Думаю, Харви понял, что может выиграть: до финиша оставалось 100 метров и он пошел ва-банк. Но я рад за Устюгова, продолжил наши победные традиции именно в Лахти.

Вчера в Лахти чемпионат мира по лыжным видам спорта. В лыжных гонках сборная России завоевала 6 медалей, из них 2 золотых. Сергей Устюгов стал главным героем – у него 2 золота и 3 серебра.


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