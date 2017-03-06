Николай Зимятов: FIS отстранила наших лидеров, а мы без них блестяще выступили на ЧМ

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов подвел итоги завершившегося в Лахти чемпионата мира.

- Итоги чемпионата мира внушают оптимизм?

- Конечно, внушают! Не знаю, был ли у Елены Валерьевны (Вяльбе, главный тренер сборной и президент Федерации лыжных гонок России. - Прим. ред.) план на этот чемпионат, но, думаю, он перевыполнен. У нас отстранили целую группу лидеров, а мы без лидеров блестяще выступили. Доказали всему миру, что мы чистые и что у нас есть отличный резерв.

- Но все наши успехи держатся на одном Устюгове. За год до Олимпиады это тревожит?

- Ну, слушайте, а как в Польше Юстина Ковальчик много лет была единственным лидером?! Такие таланты, как Устюгов не часто рождаются. И хорошо, что тренерскому штабу удалось поддержать отличную форму Сергея на протяжении всего сезона. Ведь некоторые жертвуют Тру де ски ради чемпионата мира. А Сергей на двух главных стартах блестяще выступил. Думаю, Сергей еще на Играх в Сочи выиграл бы спринт, если б не то злополучное падение.

Вчера в Лахти чемпионат мира по лыжным видам спорта. В лыжных гонках сборная России завоевала 6 медалей, из них 2 золотых. Сергей Устюгов стал главным героем – у него 2 золота и 3 серебра.