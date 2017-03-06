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Николай Зимятов: Думаю, для Легкова и других отстраненных все закончится хорошо

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов подвел итоги завершившегося в Лахти чемпионата мира.

- Кто за Устюговым, где ближайший резерв?
- Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Петр Седов, Алексей Червоткин – это и есть ближайший резерв. Только Бессмертных постарше, а остальные - молодые, им еще выступать и выступать. И они уже подтягиваются к лидерам.

- Отстраненные - Александр Легков, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин - разве не резерв на Олимпиаду, если для них все закончится благополучно?
- Это ребята опытные, много достигли. Вряд ли они уже прибавят, в отличие от молодых. Но на Олимпиаде, конечно, если захотят, если подготовятся, могут еще выстрелить.

- Но пока их дальнейшая карьера под вопросом.
- Думаю, ситуация для них разрешится благополучно. Никаких доказательств их вины нет. Но вопрос, кто компенсирует ребятам эти страдания? Кто-то ведь должен будет извиниться.

Вчера в Лахти чемпионат мира по лыжным видам спорта. В лыжных гонках сборная России завоевала 6 медалей, из них 2 золотых. Сергей Устюгов стал главным героем – у него 2 золота и 3 серебра.

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