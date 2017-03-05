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Клишина стала четвертой на зимнем ЧЕ в Белграде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина заняла четвертое место на завершившемся сегодня в Белграде зимнем чемпионате Европы.

В своей лучшей попытке она показала результат 6 метров 84 см, что не позволило ей попасть в призеры соревнований.

Первенствовала сербка Ивана Спанович с результатом 7.24. Второй стала британка Ллоргин Уген (6.97), третьей – немка Клаудиа Салман-Ратц (6.94).

Напомним, что Клишина была единственной представительницей России на этом турнире, выступая в статусе нейтральной спортсменки. Российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны до тех пор, пока Международная ассоциация легкоатлетических федераций не восстановит Всероссийскую федерацию легкой атлетики в качестве члена своей организации.

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