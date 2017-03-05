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ЦСКА на выезде разгромил «Нижний Новгород»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и ЦСКА завершился убедительной победой гостей. Итоговый счет матча – 101:65 в пользу ЦСКА.

В составе московских армейцев самым результативным стал Кори Хиггинс. Он набрал 19 очков. У хозяев по 15 очков набрали Дижон Томпсон и Петр Губанов.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице. «Нижний Новгород» на девятом месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

Нижний Новгород - ЦСКА - 65:101

Место и дата

05 марта 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

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