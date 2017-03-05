ЦСКА на выезде разгромил «Нижний Новгород»
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и
ЦСКА завершился убедительной победой гостей. Итоговый счет матча – 101:65 в
пользу ЦСКА.
В составе московских армейцев самым результативным стал Кори Хиггинс. Он
набрал 19 очков. У хозяев по 15 очков набрали Дижон Томпсон и Петр Губанов.
ЦСКА лидирует в турнирной таблице. «Нижний Новгород» на девятом месте.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Нижний Новгород - ЦСКА - 65:101
Место и дата
05 марта 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция
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