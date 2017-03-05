«Гамбург» обыграл «Герту»
Матч 23-го тура чемпионата Германии между «Гамбургом» и «Гертой» завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Гамбурга».
Единственный мяч на 77-й минуте забил Альбин Экдаль. «Гамбург» набрал 23
очка и занимает 16-е место в бундеслиге. У
«Герты» 37 очков и пятое место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
23-й тур
Матч
Голы
Экдаль 77 (1:0).
Состав
Гамбург: Адлер, Пападопулос, Дикмайер, Острзолек, Уолес (Сакаи, 73), Юнг, Мюллер, Холтби (Костич, 57), Экдаль, Хант (Грегорич, 89), Вуд
Герта: Ярстейн, Лангкамп, Платтенхардт, Пекарик, Брукс, Штарк (Дуда, 52), Дарида, Шелбред, Калу, Ибишевич, Харагучи (Эссвайн, 84)
Предупреждения:
Пападопулос, 55 - Штарк, 41; Дарида, 64
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
05 марта 19:30, Имтех Арена, Онлайн-трансляция
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