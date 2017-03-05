«Гамбург» обыграл «Герту»

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Отмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.

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