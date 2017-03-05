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«Гамбург» обыграл «Герту»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 23-го тура чемпионата Германии между «Гамбургом» и «Гертой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Гамбурга».

Единственный мяч на 77-й минуте забил Альбин Экдаль. «Гамбург» набрал 23 очка и занимает 16-е место в бундеслиге. У  «Герты» 37 очков и пятое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

23-й тур

Матч

Гамбург - Герта - 1:0 (0:0)

Голы

Экдаль 77 (1:0).

Состав

Гамбург: Адлер, Пападопулос, Дикмайер, Острзолек, Уолес (Сакаи, 73), Юнг, Мюллер, Холтби (Костич, 57), Экдаль, Хант (Грегорич, 89), Вуд

Герта: Ярстейн, Лангкамп, Платтенхардт, Пекарик, Брукс, Штарк (Дуда, 52), Дарида, Шелбред, Калу, Ибишевич, Харагучи (Эссвайн, 84)

Предупреждения:

Пападопулос, 55 - Штарк, 41; Дарида, 64

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

05 марта 19:30, Имтех Арена, Онлайн-трансляция

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