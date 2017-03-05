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В Краснодаре погиб болельщик «Спартака», попав под троллейбус

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

После матча 18-го тура чемпионата России «Спартак» - «Краснодар» (2:2) погиб болельщик гостей. Он скончался в результате попадания под троллейбус.

Известно, что болельщику было 20-лет, он жил в Ставрополе. Он переходил дорогу рядом со стадионом и попал под троллейбус. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Краснодар» - «Спартак».

Матч

Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)

Голы

Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).

Состав

Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано

Предупреждения:

Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция


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