В Краснодаре погиб болельщик «Спартака», попав под троллейбус
После матча 18-го тура чемпионата России «Спартак» - «Краснодар» (2:2)
погиб болельщик гостей. Он скончался в результате попадания под троллейбус.
Известно, что болельщику было 20-лет, он жил в Ставрополе. Он переходил
дорогу рядом со стадионом и попал под троллейбус. Полученные травмы оказались
несовместимыми с жизнью.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Краснодар» - «Спартак».
Матч
Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)
Голы
Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано
Предупреждения:
Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция