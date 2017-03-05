«Спартак»: Безбородов назначил пенальти в спорном эпизоде
На официальном сайте «Спартака» в отчете о матче 18-го тура чемпионата
России против «Краснодара» (2:2) пенальти, назначенный главным арбитром матча
Владиславом Безбородовым, назван «спорным».
«На 73-й минуте арбитр из Санкт-Петербурга
Владислав Безбородов усмотрел пенальти в спорном эпизоде с участием Комбарова и
Гранквиста. Смолов не реализовал в прошлой кубковой игре сразу два одиннадцатиметровых,
но в третий раз не промахнулся, огорчив Реброва, проводившего свой 100-й матч
за «Спартак», - говорится в отчете.
«Спартак»
с 41 баллом продолжает лидировать в таблице РФПЛ, сохраняя пятиочковый отрыв от
«Зенита». У «Краснодара» 29 очков и на данный момент - четвертая строчка.
В
следующем туре красно-белые 12 марта примут «Анжи», а команда Игоря Шалимова
днем позже сыграет на выезде с «Локомотивом».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Краснодар» - «Спартак».
Матч
Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)
Голы
Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано
Предупреждения:
Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция