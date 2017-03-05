«Спартак»: Безбородов назначил пенальти в спорном эпизоде

На официальном сайте «Спартака» в отчете о матче 18-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:2) пенальти, назначенный главным арбитром матча Владиславом Безбородовым, назван «спорным».

«На 73-й минуте арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов усмотрел пенальти в спорном эпизоде с участием Комбарова и Гранквиста. Смолов не реализовал в прошлой кубковой игре сразу два одиннадцатиметровых, но в третий раз не промахнулся, огорчив Реброва, проводившего свой 100-й матч за «Спартак», - говорится в отчете.

«Спартак» с 41 баллом продолжает лидировать в таблице РФПЛ, сохраняя пятиочковый отрыв от «Зенита». У «Краснодара» 29 очков и на данный момент - четвертая строчка.

В следующем туре красно-белые 12 марта примут «Анжи», а команда Игоря Шалимова днем позже сыграет на выезде с «Локомотивом».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Краснодар» - «Спартак».



