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Сергей Семак: Эта победа придаст «Уфе» уверенности

Источник:  «Наш футбол»Комментарии

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал гостевую победу над «Тереком» (1:0) в 18-м туре чемпионата России.

«Эта победа придаст игрокам уверенности. В атаке получалось не так много, как мы хотели, немного было моментов. Поле было непривычным для нас, потому что в последнее время мы тренировались на искусственном, переходить на натуральное не так просто. Видно было, что немножко нам не хватало свежести, легкости, но, думаю, отблагодарила их (игроков) судьба за то, что старались, отдавались по максимуму игре. И я очень рад, что они выиграли, заслужили эту победу «, - сказал специалист в эфире телеканала «Наш Футбол».

Матч

Терек - Уфа - 0:1 (0:0)

Голы

Игбун 80 (0:1).

Состав

Терек: Городов, Анхель, Семёнов, Уциев, Роши (Митришев, 84), Мохаммади, Пирис (Мбенг, 82), Оздоев, Кузяев, Балай, Бериша

Уфа: Беленов, Пуцко, Аликин, Сухов, Живоглядов, Карп, Игбун, Стоцкий, Пауревич, Засеев (Зубарев, 68), Сысуев (Кротов, 60 Безденежных, 90)

Незабитые пенальти

Балай (Терек), 55

Предупреждения:

нет - Сысуев, 20; Пауревич, 45

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

05 марта 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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