Хант получил перелом в поединке с Оверимом
Марк Хант был нокаутирован Алистаром Оверимом в рамках турнира UFC 209. Позднее проигравший сообщил, что он вдобавок
получил перелом большеберцоой кости.
«Всем
спасибо за поддержку. Как вы, наверное, уже знаете, меня отправили в нокаут.
Старый боевой конь все еще жив - всего лишь сломанная голень. Я вернусь» —
написал Хант в своем Instagram.
После этого боя в активе Ханта две победы при трех поражениях в пяти поединках.
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