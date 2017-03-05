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Хант получил перелом в поединке с Оверимом

Источник:  InstagramКомментарии

Марк Хант был нокаутирован Алистаром Оверимом в рамках турнира UFC 209. Позднее проигравший сообщил, что он вдобавок получил перелом большеберцоой кости.

«Всем спасибо за поддержку. Как вы, наверное, уже знаете, меня отправили в нокаут. Старый боевой конь все еще жив - всего лишь сломанная голень. Я вернусь» — написал Хант в своем Instagram.

После этого боя в активе Ханта две победы при трех поражениях в пяти поединках.

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