Геннадий Орлов: Кокорин – инфантильный шалопай, но он еще повзрослеет

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказал свое мнение по поводу нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Саша Кокорин — добрый парень. Но он до сих пор шалопай, инфантильный. Думаю, что он еще повзрослеет», — сказал Орлов в эфире программы «После футбола» на «Матч ТВ».

Напомним, 2 марта стало известно, что 25 февраля на Страстном бульваре в Москве форварда «Зенита» Александра Кокорина задержали за нарушение правил дорожного движения. За рулем Bentley нападающий двигался по встречной полосе с превышением скорости. Кокорину грозит штраф до 5000 рублей или лишение водительских прав на срок до шести месяцев.

Пресс-служба петербургского клуба заявила, что детали инцидента крайне искажены и преувеличены бульварной прессой. В сезоне-2016/17 25-летний игрок провел 28 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее Орлов заявил, что в истории с Кокориным «очень много лжи».