Геннадий Орлов: Кокорин – инфантильный шалопай, но он еще повзрослеет
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказал
свое мнение по поводу нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
«Саша
Кокорин — добрый парень. Но он до сих пор шалопай, инфантильный. Думаю, что он еще повзрослеет», — сказал Орлов в
эфире программы «После футбола» на «Матч ТВ».
Напомним, 2 марта стало
известно, что 25 февраля на Страстном бульваре в Москве форварда «Зенита»
Александра Кокорина задержали за нарушение правил дорожного движения. За рулем
Bentley нападающий двигался по встречной полосе с превышением скорости. Кокорину грозит штраф до 5000
рублей или лишение
водительских прав на срок до шести месяцев.
Пресс-служба
петербургского клуба заявила, что детали инцидента крайне
искажены и преувеличены бульварной прессой. В сезоне-2016/17 25-летний
игрок провел 28 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и
четырьмя результативными передачами.
Ранее Орлов заявил, что в истории с Кокориным «очень много лжи».