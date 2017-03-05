«Шахтер» с минимальным счетом обыграл «Волынь»
Матч
20-го тура чемпионата Украины между «Волынью» и «Шахтером» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Шахтера».
Единственный
мяч на 66-й минуте забил Виктор Коваленко. «Шахтер» набрал 56 очков и лидирует
в чемпионате Украины. У «Волыни» десять очков и десятое место.
Чемпионат
Украины. Премьер-лига
20-й тур
Матч
Голы
Коваленко 66 (0:1).
Состав
Волынь: Недилько, Шаповал, Логинов, Никитюк Р., Тетеренко, Ляшенко, Романюк, Чепелюк, Мемешев, Петров, Дудик
Шахтер: Пятов, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Срна, Степаненко, Коваленко, Марлос, Бернард, Густаво, Тайсон
Предупреждения:
Ляшенко, 32; Шаповал, 37 - Ракицкий, 72
Место и дата
05 марта 20:30, Авангард, Онлайн-трансляция
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