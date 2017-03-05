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«Шахтер» с минимальным счетом обыграл «Волынь»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 20-го тура чемпионата Украины между «Волынью» и «Шахтером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Шахтера».

Единственный мяч на 66-й минуте забил Виктор Коваленко. «Шахтер» набрал 56 очков и лидирует в чемпионате Украины. У «Волыни» десять очков и десятое место.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

20-й тур

Матч

Волынь - Шахтер - 0:1 (0:0)

Голы

Коваленко 66 (0:1).

Состав

Волынь: Недилько, Шаповал, Логинов, Никитюк Р., Тетеренко, Ляшенко, Романюк, Чепелюк, Мемешев, Петров, Дудик

Шахтер: Пятов, Кучер, Ракицкий, Исмаили, Срна, Степаненко, Коваленко, Марлос, Бернард, Густаво, Тайсон

Предупреждения:

Ляшенко, 32; Шаповал, 37 - Ракицкий, 72

Место и дата

05 марта 20:30, Авангард, Онлайн-трансляция

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