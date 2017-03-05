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«Лас-Пальмас» одержал крупную победу в матче с «Осасуной»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 26-го тура чемпионата Испании между «Лас-Пальмасом» и «Осасуной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Лас-Пальмаса».

В составе победителей дубль сделал Хесе Родригес. Также отличились Марко Ливайя и Роке Меса. Еще один мяч в свои ворота отправил Унаи Гарсия. У гостей дубль сделал Кенан Кодро

«Лас-Пальмас» набрал 32 очка и занимает 12-е место. У «Осасуны» десять очков и последнее место.

Чемпионат Испании. Примера

26-й тур

Матч

Лас-Пальмас - Осасуна - 5:2 (1:2)

Голы

Хесе 7 (1:0). Кодро 31 (1:1). Кодро 37 (1:2). Ливайя 55 (2:2). Гарсия У. 70 (3:2 - автогол). Меса 77 (4:2). Хесе 87 (5:2).

Состав

Лас-Пальмас: Варас, Симон, Лемос (Гарсия Д., 84), Тана, Кастельяно Д., Меса, Гомес, Бигас, Ливайя (Халилович, 73), Хесе, Виера

Осасуна: Сиригу, Ойер, Гарсия У., Фуэнтес, Мерида, де лас Куэвас (Леон, 73), Олавиде (Беренгер, 59 Торрес, 69), Лоэ, Ромеро, Гарсия Д., Кодро

Предупреждения:

Ливайя, 18; Боатенг, 19; Меса, 22; Кастельяно Д., 43 - Гарсия Д., 12; Кодро, 64; Мерида, 76; Лоэ, 82

Судья:

Карлос Дель Черро (Испания)

Место и дата

05 марта 20:30, де Гран Канария, Онлайн-трансляция

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