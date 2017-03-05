«Лас-Пальмас» одержал крупную победу в матче с «Осасуной»
Матч
26-го тура чемпионата Испании между «Лас-Пальмасом» и «Осасуной» завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Лас-Пальмаса».
В
составе победителей дубль сделал Хесе Родригес. Также отличились Марко Ливайя и
Роке Меса. Еще один мяч в свои ворота отправил Унаи Гарсия. У гостей дубль
сделал Кенан Кодро
«Лас-Пальмас»
набрал 32 очка и занимает 12-е место. У «Осасуны» десять очков и последнее
место.
Чемпионат
Испании. Примера
26-й тур
Матч
Лас-Пальмас - Осасуна - 5:2 (1:2)
Голы
Хесе 7 (1:0). Кодро 31 (1:1). Кодро 37 (1:2). Ливайя 55 (2:2). Гарсия У. 70 (3:2 - автогол). Меса 77 (4:2). Хесе 87 (5:2).
Состав
Лас-Пальмас: Варас, Симон, Лемос (Гарсия Д., 84), Тана, Кастельяно Д., Меса, Гомес, Бигас, Ливайя (Халилович, 73), Хесе, Виера
Осасуна: Сиригу, Ойер, Гарсия У., Фуэнтес, Мерида, де лас Куэвас (Леон, 73), Олавиде (Беренгер, 59 Торрес, 69), Лоэ, Ромеро, Гарсия Д., Кодро
Предупреждения:
Ливайя, 18; Боатенг, 19; Меса, 22; Кастельяно Д., 43 - Гарсия Д., 12; Кодро, 64; Мерида, 76; Лоэ, 82
Судья:
Карлос Дель Черро (Испания)
Место и дата
05 марта 20:30, де Гран Канария, Онлайн-трансляция