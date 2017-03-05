«Лас-Пальмас» одержал крупную победу в матче с «Осасуной»

Матч 26-го тура чемпионата Испании между «Лас-Пальмасом» и «Осасуной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Лас-Пальмаса».

В составе победителей дубль сделал Хесе Родригес. Также отличились Марко Ливайя и Роке Меса. Еще один мяч в свои ворота отправил Унаи Гарсия. У гостей дубль сделал Кенан Кодро

«Лас-Пальмас» набрал 32 очка и занимает 12-е место. У «Осасуны» десять очков и последнее место.

Чемпионат Испании. Примера

26-й тур