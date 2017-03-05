Рамзан Кадыров: «Терек» владел явным преимуществом

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился впечатлениями после матча 18-го тура чемпионата России «Терек» - «Уфа». Напомним, что «Уфа» победила со счетом 1:0

На Грозненском стадионе «Ахмат-Арена» завершился футбольный матч между «Тереком» и командой «Уфа» из Башкортостана. Матч восемнадцатого тура проходил при явном преимуществе хозяев поля, атаки и удары по воротам следовали одна за другой, но результата не достигли.

На 79-й минуте встречи Сильвестр Игбун вывел «Уфу» вперед. Со счетом 0:1 и завершился матч. Тем не менее, футболисты «Терека» приложили много сил, с полной отдачей играли, но в любой игре бывают ситуации, когда явно не везет. Уверены, что наша любимая команда еще много и много раз обрадует болельщиков красивыми победами», - написал Кадыров на своей странице Вконтакте.

Команда Рашида Рахимова с 28 очками занимает седьмое место. Уфимцы также с 28 баллами поднялись на шестую строчку. В следующем туре «Терек» 12 марта сыграет на выезде с «Ростовом», а «Уфа» днем ранее примет «Крылья Советов».