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Илья Жигулев: Вряд ли можно быть довольным ничьей со «Спартаком»

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев поделился впечатлениями после матча 18-го тура чемпионата России против «Спартака».  Напомним, что матч завершился вничью (2:2).

«С одной стороны «Спартак» – лидер, и ничейный результат с ними – это неплохой результат. Но я не знаю... Навряд ли можно быть довольным ничьей. С одной стороны, хорошо, что мы отыгрались, но все равно всегда надо настраиваться на победу. Не до конца удовлетворены.

Сегодня было, так скажем, тяжело в том плане, что я не ожидал своего появления. Это из-за травмы Юры я появился. Первые минут пять я отходил, а потом уже непосредственно думал о том, как помочь команде», - цитирует Жигулева rusfootball.info.

Напомним, что Жигулев стал первым воспитанником «Краснодара», который дебютировал за первую команду.

«Спартак» с 41 баллом продолжает лидировать в таблице РФПЛ, сохраняя пятиочковый отрыв от «Зенита». У «Краснодара» 29 очков и на данный момент - четвертая строчка. В следующем туре красно-белые 12 марта примут «Анжи», а команда Игоря Шалимова днем позже сыграет на выезде с «Локомотивом». 

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Краснодар» - «Спартак».

Матч

Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)

Голы

Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).

Состав

Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано

Предупреждения:

Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Голосование: Правильно ли назначен пенальти в ворота «Спартака»?


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