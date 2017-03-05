Илья Жигулев: Вряд ли можно быть довольным ничьей со «Спартаком»

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев поделился впечатлениями после матча 18-го тура чемпионата России против «Спартака». Напомним, что матч завершился вничью (2:2).

«С одной стороны «Спартак» – лидер, и ничейный результат с ними – это неплохой результат. Но я не знаю... Навряд ли можно быть довольным ничьей. С одной стороны, хорошо, что мы отыгрались, но все равно всегда надо настраиваться на победу. Не до конца удовлетворены.

Сегодня было, так скажем, тяжело в том плане, что я не ожидал своего появления. Это из-за травмы Юры я появился. Первые минут пять я отходил, а потом уже непосредственно думал о том, как помочь команде», - цитирует Жигулева rusfootball.info.

Напомним, что Жигулев стал первым воспитанником «Краснодара», который дебютировал за первую команду.

«Спартак» с 41 баллом продолжает лидировать в таблице РФПЛ, сохраняя пятиочковый отрыв от «Зенита». У «Краснодара» 29 очков и на данный момент - четвертая строчка. В следующем туре красно-белые 12 марта примут «Анжи», а команда Игоря Шалимова днем позже сыграет на выезде с «Локомотивом».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Краснодар» - «Спартак».