Илья Жигулев: Вряд ли можно быть довольным ничьей со «Спартаком»
Полузащитник
«Краснодара» Илья Жигулев поделился впечатлениями после матча 18-го тура
чемпионата России против «Спартака». Напомним, что матч завершился вничью (2:2).
«С
одной стороны «Спартак» – лидер, и ничейный результат с ними – это
неплохой результат. Но я не знаю... Навряд ли можно быть довольным ничьей. С
одной стороны, хорошо, что мы отыгрались, но все равно всегда надо
настраиваться на победу. Не до конца удовлетворены.
Сегодня
было, так скажем, тяжело в том плане, что я не ожидал своего появления. Это
из-за травмы Юры я появился. Первые минут пять я отходил, а потом уже
непосредственно думал о том, как помочь команде», - цитирует Жигулева rusfootball.info.
Напомним,
что Жигулев стал первым воспитанником «Краснодара», который дебютировал за
первую команду.
«Спартак» с 41 баллом продолжает лидировать в таблице РФПЛ, сохраняя пятиочковый отрыв от «Зенита». У «Краснодара» 29 очков и на данный момент - четвертая строчка. В следующем туре красно-белые 12 марта примут «Анжи», а команда Игоря Шалимова днем позже сыграет на выезде с «Локомотивом».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Краснодар» - «Спартак».
Матч
Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)
Голы
Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано
Предупреждения:
Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция