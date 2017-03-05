Махи Идрисов назначен вице-президентом «Анжи»

Вице-президентом «Анжи» был назначен Махи Идрисов. Об этом сообщил советник руководителя исполкома ВПП «Единая Россия» Ахмад Ахмедов.



«На пост вице-президента «Анжи» назначен председатель молодежной организации «АХВАХ» Махи Идрисов. Зная Махи, его мужской характер, опыт работы и личные деловые качества, убежден, что его профессионализм, заслуженный авторитет среди населения Дагестана и Кавказа в целом, будут способствовать плодотворной работе, направленной на развитие и пропаганду детско-юношеского, любительского и массового футбола в Дагестане», - написал Ахмедов на своей странице в Facebook.

«Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе после 17 матчей, имея в активе 20 очков.





