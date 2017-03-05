Махи Идрисов назначен вице-президентом «Анжи»
Вице-президентом
«Анжи» был назначен Махи Идрисов. Об этом
сообщил советник
руководителя исполкома ВПП «Единая Россия» Ахмад Ахмедов.
«На пост вице-президента «Анжи» назначен председатель молодежной организации «АХВАХ» Махи Идрисов. Зная Махи, его мужской характер, опыт работы и личные деловые качества, убежден, что его профессионализм, заслуженный авторитет среди населения Дагестана и Кавказа в целом, будут способствовать плодотворной работе, направленной на развитие и пропаганду детско-юношеского, любительского и массового футбола в Дагестане», - написал Ахмедов на своей странице в Facebook.
«Анжи»
занимает 11-е
место в турнирной таблице чемпионата России,
имея в активе после 17 матчей, имея в активе
20 очков.
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