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Александр Косарев: Легко выигранная нами первая партия сняла оковы с «Динамо-ЛО»

Источник:  Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)Комментарии

Старший тренер «Белогорья» Александр Косарев поделился впечатлениями от победы над «Динамо-ЛО» в матче 22-го тура мужской Суперлиги (3-1).

– Мне кажется, легко выигранная нами первая партия сняла оковы с соперника, который начал играть свободно, без напряжения. Они стали подавать сложную подачу, что для нас оказалось неожиданным. Поэтому мы сами потеряли нить игры и проиграли вторую партию. Но мы сделали выводы, и в третьей партии игра стала возвращаться в наше русло.

Не все задуманное удалось реализовать в этой игре. До сих пор остаются вопросы по групповому блоку – не хватает слаженности при блокировании двойным, тройным блоком. Очень много мячей попало в «дырку» между блокирующими. Здесь есть над чем работать, – цитирует Косарева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Напомним, «Белогорье» обыграло «Динамо-ЛО» дома в четырех партиях. Счет по сетам – 25:14, 21:25, 25:23, 25:20. Для белгородцев это девятая победа подряд в чемпионате, в то время как клуб из Ленинградской области проиграл шестой матч кряду.

Набрав 50 очков, подопечные Геннадия Шипулина занимают четвертую позицию в турнирной таблице Суперлиги. «Динамо-ЛО» идет на 11-й позиции, имея в активе 19 очков.

В 23-м туре чемпионата страны «Белогорье» сыграет дома против оренбургского «Нефтяника», а «Динамо-ЛО» примет в Санкт-Петербурге кемеровский «Кузбасс». Матчи запланированы на 11 марта.  

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