Тайлер Джонсон: Буллиту Кучерова на века гарантировано место на Youtube (видео)
Нападающий «Тампы-Бэй» Тайлер
Джонсон прокомментировал исполнение победного буллита в матче с «Баффало» (2:1
Б) своим партнером по команде Никитой Кучеровым.
«Конечно, он сделал это специально. На тренировках он постоянно это делает. Многие отрабатывают такие вещи, но сложно представить, чтобы кто-то провернул нечто подобное в официальном матче НХЛ. Но это же Кучеров. Этому голу на века гарантировано место в Youtube, не могу дождаться, чтобы посмотреть его», - цитирует Джонсона официальный сайт НХЛ.
Матч
Баффало - Тампа-Бэй - 1:2 Б. (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
О'Райлли Р. (Ристолайнен, Айкел), 19:48 (1:0). Джонсон (Хедман, Кучеров), 22:37 (1:1).
Победный буллит:
Кучеров - 1:2.
Место и дата
05 марта 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция
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