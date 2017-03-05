Олег Согрин: Не буду лукавить, мы ехали к «Белогорью» бороться

Главный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин оценил игру своих подопечных в матче 22-го тура мужской Суперлиги против «Белогорья» (1-3).

– Очков у нас не прибавилось, лишь одна выигранная партия. Но мы получили ценную вещь – это опыт выступления против таких мастеров. Надеюсь, что мои игроки сделают из этого правильные выводы.

Конечно, я не доволен тем, что мы проиграли. Не буду лукавить, мы ехали сюда бороться. Делали ставку на подачу, съем и коллективный дух. Многое получалось, но были допущены ошибки в определяющих мячах, были некоторые неправильные решения, которые не позволили нам перевести игру в пятую партию, – цитирует Согрина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Напомним, «Белогорье» обыграло «Динамо-ЛО» дома в четырех партиях. Счет по сетам – 25:14, 21:25, 25:23, 25:20. Для белгородцев это девятая победа подряд в чемпионате, в то время как клуб из Ленинградской области проиграл шестой матч кряду.

Набрав 50 очков, подопечные Геннадия Шипулина занимают четвертую позицию в турнирной таблице Суперлиги. «Динамо-ЛО» идет на 11-й позиции, имея в активе 19 очков.

В 23-м туре чемпионата страны «Белогорье» сыграет дома против оренбургского «Нефтяника», а «Динамо-ЛО» примет в Санкт-Петербурге кемеровский «Кузбасс». Матчи запланированы на 11 марта.