«Индиана» обыграла «Атланту» с разницей в одно очко
Матч регулярного чемпионата
НБА между «Атлантой» и «Индианой» завершился победой гостей. Итоговый счет
матча – 97:96 в пользу «Индианы».
В составе победителей самым
результативным стал Пол Джордж, который набрал 34 очка. У «Атланты» 24 очка в
активе Тима Хардуэя.
«Индиана» занимает шестое
место на Востоке. «Атланта» на пятой позиции.
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
05 марта 21:00, Филипс Арена, Онлайн-трансляция
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