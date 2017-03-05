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«Индиана» обыграла «Атланту» с разницей в одно очко

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НБА между «Атлантой» и «Индианой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 97:96 в пользу «Индианы».

В составе победителей самым результативным стал Пол Джордж, который набрал 34 очка. У «Атланты» 24 очка в активе Тима Хардуэя.

«Индиана» занимает шестое место на Востоке. «Атланта» на пятой позиции.

НБА

Регулярный чемпионат

Матч

Атланта - Индиана - 96:97

Место и дата

05 марта 21:00, Филипс Арена, Онлайн-трансляция

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