Рашид Рахимов: Не совсем доволен действиями игроков «Терека»
Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов
поделился впечатлениями после матча против «Уфы» в 18-м туре чемпионата России (0:1).
«Не совсем доволен действиями игроков. Было много эпизодов, когда игроки принимали неправильные решения. Начинали атаки, затем замедляли ее поперечными передачами. И все это когда мы создавали преимущество. У нас были проблемы с этим.
Просил
футболистов не играть так. Тяжело играть с поперечными передачами, когда у соперника
10 игроков в штрафной», – цитирует Рахимова rusfootball.info
со ссылкой на эфир телеканала «Наш футбол».
Команда Рашида Рахимова с 28 очками занимает седьмое место. Уфимцы также с 28 баллами поднялись на шестую строчку. В следующем туре «Терек» 12 марта сыграет на выезде с «Ростовом», а «Уфа» днем ранее примет «Крылья Советов».
Матч
Голы
Игбун 80 (0:1).
Состав
Терек: Городов, Анхель, Семёнов, Уциев, Роши (Митришев, 84), Мохаммади, Пирис (Мбенг, 82), Оздоев, Кузяев, Балай, Бериша
Уфа: Беленов, Пуцко, Аликин, Сухов, Живоглядов, Карп, Игбун, Стоцкий, Пауревич, Засеев (Зубарев, 68), Сысуев (Кротов, 60 Безденежных, 90)
Незабитые пенальти
Балай (Терек), 55
Предупреждения:
нет - Сысуев, 20; Пауревич, 45
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
05 марта 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция