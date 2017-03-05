Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рашид Рахимов: Не совсем доволен действиями игроков «Терека»

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился впечатлениями после матча против «Уфы» в 18-м туре чемпионата России (0:1).
«Не совсем доволен действиями игроков. Было много эпизодов, когда игроки принимали неправильные решения. Начинали атаки, затем замедляли ее поперечными передачами. И все это когда мы создавали преимущество. У нас были проблемы с этим.

Просил футболистов не играть так. Тяжело играть с поперечными передачами, когда у соперника 10 игроков в штрафной», – цитирует Рахимова rusfootball.info со ссылкой на эфир телеканала «Наш футбол».

Команда Рашида Рахимова с 28 очками занимает седьмое место. Уфимцы также с 28 баллами поднялись на шестую строчку. В следующем туре «Терек» 12 марта сыграет на выезде с «Ростовом», а «Уфа» днем ранее примет «Крылья Советов».

Матч

Терек - Уфа - 0:1 (0:0)

Голы

Игбун 80 (0:1).

Состав

Терек: Городов, Анхель, Семёнов, Уциев, Роши (Митришев, 84), Мохаммади, Пирис (Мбенг, 82), Оздоев, Кузяев, Балай, Бериша

Уфа: Беленов, Пуцко, Аликин, Сухов, Живоглядов, Карп, Игбун, Стоцкий, Пауревич, Засеев (Зубарев, 68), Сысуев (Кротов, 60 Безденежных, 90)

Незабитые пенальти

Балай (Терек), 55

Предупреждения:

нет - Сысуев, 20; Пауревич, 45

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

05 марта 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Махи Идрисов назначен вице-президентом «Анжи»Вице-президентом «Анжи» был назначен Махи Идрисов. Об этом сообщил советник руководителя исполкома ВПП «Единая Россия» Ахмад Ахмедов.Чудесное преображение «Спартака». Разбор Михаила БорзыкинаЧудесное преображение «Спартака». Разбор Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» разбирает матч «Краснодар» – «Спартак».Илья Жигулев: Вряд ли можно быть довольным ничьей со «Спартаком»Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев поделился впечатлениями после матча 18-го тура чемпионата России против «Спартака». Напомним, что матч завершился вничью (2:2).Рамзан Кадыров: «Терек» владел явным преимуществомГлава Чечни Рамзан Кадыров поделился впечатлениями после матча 18-го тура чемпионата России «Терек» - «Уфа». Напомним, что «Уфа» победила со счетом 1:0.Геннадий Орлов: Кокорин – инфантильный шалопай, но он еще повзрослеетКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказал свое мнение по поводу нападающего «Зенита» Александра Кокорина.Сергей Семак: Эта победа придаст «Уфе» уверенностиГлавный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал победу над «Тереком» (1:0) в 18-м туре чемпионата России.«Спартак»: Безбородов назначил пенальти в спорном эпизодеНа официальном сайте «Спартака» в отчете о матче 18-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:2) пенальти, назначенный главным арбитром матча Владиславом Безбородовым, назван «спорным».В Краснодаре погиб болельщик «Спартака», попав под троллейбусПосле матча 18-го тура чемпионата России «Спартак» - «Краснодар» (2:2) погиб болельщик гостей. Он скончался в результате попадания под троллейбус.Председатель судейского комитета РФС: Очень положительно оцениваю работу БезбородоваГлава судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал работу главного арбитра матча 18-го тура чемпионата России «Краснодар» - «Спартак» (2:2) Владислава Безбородова. Он считает, что арбитр достойно провел матч.РФПЛ. 18-й тур. «Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью, «Терек» уступил «Уфе» и другие матчиВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».Гол Игбуна принес «Уфе» победу над «Тереком»«Терек» дома уступил «Уфе» (0:1) в 18-м туре чемпионата России.Виктор Классон: Не получал мяч, поэтому не созидалШведский форвард «Краснодара» признал, что игру со «Спартаком» ему не стоит заносит в список лучших.Владимир Габулов: Катастрофический результат матча с «Оренбургом» просто в голове не укладываетсяВратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов прокомментировал выездное поражение от «Оренбурга» (0:3) в 18-м туре чемпионата России.Илья Кутепов: Играли словно домаЗащитник «Спартака» отказался комментировать эпизоды в спартаковской штрафной, но поблагодарил болельщиков за массовую явку.Дмитрий Комбаров: Дзюба болел за «Краснодар»? Это нормальноЗащитник «Спартака» после матча в Краснодаре сказал, что его не волнуют проблемы соперника, и что лучшее в игре «Спартака» еще впереди.Александр Бубнов: Весенний «Спартак» перспективнее осеннегоФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча 18-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком». Напомним, что матч завершился вничью (2:2).«Данила, «Спартак» был лучше «Зенита»!». Ловчев обратился к актеру Козловскому«Данила, «Спартак» был лучше «Зенита»!». Ловчев обратился к актеру КозловскомуОбозреватель «Советского спорта» комментирует исход матча в Краснодаре и обращается к одному из зрителей.Василий Кульков: Не хватило третьего гола «Спартака»Экс-игрок московского «Спартака» и сборной России Василий Кульков поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:2).«Спартак» как черт из табакерки. Умом Карреру не понять. Колонка Цыбанева«Спартак» как черт из табакерки. Умом Карреру не понять. Колонка ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев - о матче «Краснодар» - «Спартак» (2:2).Александр Самедов: Освобождал зоны, играл плеймейкераПолузащитник «Спартака» после игры в Краснодаре назвал ее тяжелой и выглядел при этом уставшим.
Главные новости
Хоккей
Тайлер Джонсон: Буллиту Кучерова на века гарантировано место на Youtube (видео)
Футбол
Геннадий Орлов: Кокорин – инфантильный шалопай, но он еще повзрослеет
Футбол
Сергей Семак: Эта победа придаст «Уфе» уверенности
Футбол
«Спартак»: Безбородов назначил пенальти в спорном эпизоде
Футбол
В Краснодаре погиб болельщик «Спартака», попав под троллейбус
Легкая атлетика
Клишина стала четвертой на зимнем ЧЕ в Белграде
Футбол
Председатель судейского комитета РФС: Очень положительно оцениваю работу Безбородова
Футбол
Гол Игбуна принес «Уфе» победу над «Тереком»
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Сандерленд»
Футбол
Виктор Классон: Не получал мяч, поэтому не созидал
все новости
Уфа
Уфакалендарьстатистика
Терек
Тереккалендарьстатистика
Рашид Рахимов
Рашид Рахимоввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости