Рашид Рахимов: Не совсем доволен действиями игроков «Терека»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился впечатлениями после матча против «Уфы» в 18-м туре чемпионата России (0:1).



«Не совсем доволен действиями игроков. Было много эпизодов, когда игроки принимали неправильные решения. Начинали атаки, затем замедляли ее поперечными передачами. И все это когда мы создавали преимущество. У нас были проблемы с этим.

Просил футболистов не играть так. Тяжело играть с поперечными передачами, когда у соперника 10 игроков в штрафной», – цитирует Рахимова rusfootball.info со ссылкой на эфир телеканала «Наш футбол».

Команда Рашида Рахимова с 28 очками занимает седьмое место. Уфимцы также с 28 баллами поднялись на шестую строчку. В следующем туре «Терек» 12 марта сыграет на выезде с «Ростовом», а «Уфа» днем ранее примет «Крылья Советов».