Дарья Клишина: Довольна своим результатом, но недовольна своим местом

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина прокомментировала свое выступление на зимнем чемпионате Европы, на котором россиянка заняла четвертое место.

«Довольна своим результатом - 6,84 м, но, конечно, недовольна своим местом. Четвертое место самое обидное, даже пятое не так обидно, как четвертое. Но все равно я рада своему выступлению. У меня очень давно не было далеких прыжков. Даже 6,80 не прыгала. Сегодня я соревновалась в такой сильной компании и смогла в последней попытке показать лучший результат.

В Белграде были отличные условия, все выступили по максимуму. Были показаны очень высокие результаты, выше даже, чем на чемпионате мира. Мне было легче выступать здесь, чем на Олимпиаде. Не было такого психологического давления.

Дружелюбные соперники, дружелюбные болельщики... Сейчас неделю отдохну и буду готовиться к Лондону. Надеюсь, там уже будет больше российских спортсменов. Мне очень некомфортно выступать в одиночку, без нашей дружной команды», - цитирует Клишину «Весь Спорт».

Напомним, первенствовала сербка Ивана Спанович с результатом 7.24. Второй стала британка Ллоргин Уген (6.97), третьей – немка Клаудиа Салман-Ратц (6.94).