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«Атлетик» с минимальным счетом обыграл «Малагу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Атлетик» на своем поле обыграл «Малагу» со счетом 1:0.

Единственный мяч забил футболист хозяев поля Рауль Гарсия, реализовав пенальти на 72-й минуте.

«Атлетик» с 41-м очком занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Малага» расположилась на 15-й строчке, имея в активе 26 баллов.

В следующем туре баски 12 марта сыграют с «Реал Сосьедадом», а подопечные «анчоусы» днем ранее примут «Алавес».

Чемпионат Испании
26-й тур

Матч

Атлетик - Малага - 1:0 (0:0)

Голы

Гарсия 72 (1:0 - пен.).

Состав

Атлетик: Ираисос, Лекуе, Сан Хосе, Альварес, Лапорт, Балензиага, Беньят, Гарсия, Сусаета (Саборит, 86), Уильямс (Боведа, 77), Муньяин (Вильялибре, 62)

Малага: Камени, Росалес, Льоренте, Демичелис, Карлос, Кеко (Эн-Насири, 79), Камачо (Рамирес, 87), Родригес Х. (Кастро, 74), Форналс, Шарлес

Предупреждения:

Беньят, 48; Саборит, 90; Гарсия, 90 - Форналс, 67; Карлос, 75; Камачо, 80; Шарлес, 90

Судья:

Алварес Искьердо (Испания)

Место и дата

05 марта 22:45, Сан Мамес, Онлайн-трансляция

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