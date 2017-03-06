«Атлетик» с минимальным счетом обыграл «Малагу»
В матче 26-го тура
чемпионата Испании «Атлетик» на своем поле обыграл «Малагу» со счетом 1:0.
Единственный мяч забил футболист хозяев поля Рауль Гарсия,
реализовав пенальти на 72-й минуте.
«Атлетик» с 41-м очком занимает седьмое место в турнирной
таблице, а «Малага» расположилась на 15-й строчке, имея в активе 26 баллов.
В следующем туре баски 12 марта сыграют с «Реал Сосьедадом»,
а подопечные «анчоусы» днем ранее примут «Алавес».
Чемпионат Испании
26-й тур
Матч
Голы
Гарсия 72 (1:0 - пен.).
Состав
Атлетик: Ираисос, Лекуе, Сан Хосе, Альварес, Лапорт, Балензиага, Беньят, Гарсия, Сусаета (Саборит, 86), Уильямс (Боведа, 77), Муньяин (Вильялибре, 62)
Малага: Камени, Росалес, Льоренте, Демичелис, Карлос, Кеко (Эн-Насири, 79), Камачо (Рамирес, 87), Родригес Х. (Кастро, 74), Форналс, Шарлес
Предупреждения:
Беньят, 48; Саборит, 90; Гарсия, 90 - Форналс, 67; Карлос, 75; Камачо, 80; Шарлес, 90
Судья:
Алварес Искьердо (Испания)
Место и дата
05 марта 22:45, Сан Мамес, Онлайн-трансляция