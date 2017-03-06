Дубль Иммобиле принес выездную победу «Лацио» в матче с «Болоньей»
В матче 27-го тура чемпионата Италии «Болонья» на своем поле
уступила «Лацио» со счетом 0:2.
В составе победителей оба мяча забил нападающий Чиро
Иммобиле.
«Лацио» с 53 очками поднялся на четвертую строчку турнирной
таблицы, а «Болонья» расположилась на 16-м месте, имея в активе 28 баллов.
В следующем туре римляне 13 марта примут «Торино», а
подопечные Роберто Данадони днем ранее сыграют с «Сассуоло».
Чемпионат Италии
27-й тур
Матч
Голы
Иммобиле 9 (0:1). Иммобиле 74 (0:2).
Состав
Болонья: Миранте, Майетта, Масина (Крейчи, 77), Крафт, Эландер, Ойконому, Джемаили, Вивиани (Пулгар, 75), Надь, Верди (Дестро, 62)
Лацио: Стракоша, де Врей, Худт, Баста, Раду, Лулич, Биглия (Мугрия, 54), Милинкович-Савич (Фортуна, 81), Пароло, Андерсон (Кейта, 68), Иммобиле
Предупреждения:
Майетта, 64; Джемаили, 73 - Кейта, 73
Судья:
Кармин Руссо (Италия)
Место и дата
05 марта 22:45, Ренато Далл'Ара, Онлайн-трансляция