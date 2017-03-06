Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Анжи- : -Рубин
Футбол  Вест Хэм- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дубль Иммобиле принес выездную победу «Лацио» в матче с «Болоньей»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Чиро Иммобиле
Чиро ИммобилеИсточник: ФК «Лацио»

В матче 27-го тура чемпионата Италии «Болонья» на своем поле уступила «Лацио» со счетом 0:2.

В составе победителей оба мяча забил нападающий Чиро Иммобиле.

«Лацио» с 53 очками поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы, а «Болонья» расположилась на 16-м месте, имея в активе 28 баллов.

В следующем туре римляне 13 марта примут «Торино», а подопечные Роберто Данадони днем ранее сыграют с «Сассуоло».

Чемпионат Италии
27-й тур

Матч

Болонья - Лацио - 0:2 (0:1)

Голы

Иммобиле 9 (0:1). Иммобиле 74 (0:2).

Состав

Болонья: Миранте, Майетта, Масина (Крейчи, 77), Крафт, Эландер, Ойконому, Джемаили, Вивиани (Пулгар, 75), Надь, Верди (Дестро, 62)

Лацио: Стракоша, де Врей, Худт, Баста, Раду, Лулич, Биглия (Мугрия, 54), Милинкович-Савич (Фортуна, 81), Пароло, Андерсон (Кейта, 68), Иммобиле

Предупреждения:

Майетта, 64; Джемаили, 73 - Кейта, 73

Судья:

Кармин Руссо (Италия)

Место и дата

05 марта 22:45, Ренато Далл'Ара, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ювентус» не сумел обыграть «Удинезе»Матч 27-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Ювентусом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Интер» разгромил «Кальяри», Перишич сделал дубльМатч 27-го тура чемпионата Италии между «Кальяри» и «Интером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Интера».«Удинезе» - «Ювентус». Буффон догнал Тотти по количеству матчей в серии АМатч 27-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Ювентусом» стал 612-м для вратаря гостей Джанлуиджи Буффона. По этому показателю он сравнялся с форвардом «Ромы» Франческо Тотти.«Аталанта» и «Фиорентина» сыграли вничьюМатч 27-го тура чемпионат Италии между «Аталантой» и «Фиорентиной» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.«Бавария» планирует выкупить Комана у «Ювентуса»Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил о том, что клуб надеется сохранить в своих рядах французского вингера Кингсли Комана.Крупнейшая победа «Порту» в 21-м веке, шайба Орлова и 31 сэйв Василевского в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.Серия А. 27-й тур. «Кальяри» – «Интер», «Удинезе» – «Ювентус» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 27-го тура чемпионата Италии по футболу.Дубль Бакки принес победу «Милану» в матче с «Кьево»Дубль Бакки принес победу «Милану» в матче с «Кьево»В матче 27-го тура чемпионата Италии «Милан» на своем поле обыграл «Кьево» со счетом 3:1.«Сампдория» обыграла «Пескару»Матч 27-го тура чемпионата Италии между «Сампдорией» и «Пескарой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Сампдории».Сарри – фаворит, Спаллетти – аутсайдер. Главные итоги матча «Рома» – «Наполи»Сарри – фаворит, Спаллетти – аутсайдер. Главные итоги матча «Рома» – «Наполи»«Советский спорт» рассказывает, почему команда Лучано Спаллетти уступила в центральном матче 27-го тура серии А.Дубль Мертенса принес «Наполи» победу над «Ромой»«Рома» дома уступила «Наполи» (1:2) в 27-м туре чемпионате Италии.Фабио Каннаваро: Я звал Мертенса в Китай, но в это время он начал стабильно забивать за «Наполи»Главный тренер «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Фабио Каннаваро заявил, что вел переговоры о переходе в китайский клуб с полузащитником «Наполи» Дрисом Мертенсом.Защитнику «Дженоа» Иццо грозит шестилетняя дисквалификация за договорные матчиЗащитник «Дженоа» Дженнаро Иццо может получить дисквалификацию за участие в договорных матчах. Об этом сообщают итальянские СМИ.Спаллетти может возглавить «Тоттенхэм»Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, «Тоттенхэм» готов к возможному отъезду главного тренера «шпор» Маурисио Почеттино в испанскую Примеру.«Спартак» ищет замену Промесу в ИталииМосковский «Спартак» рассматривает замену нападающему Куинси Промесу в Италии, сообщает Федеральное агентство новостей.Ольга Смородская: Один раз я передумала покупать Мертенса, а во второй раз он ушел в «Наполи» в последнюю секундуПрезидент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, почему в команду не перешел полузащитник Дрис Мертенс. Напомним, что бельгиец стал игроком «Наполи».Щесны заявил, что останется в «Арсенале», если станет основным голкипером «пушкарей»Голкипер «Ромы» Войцех Щесны, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», ответил на вопрос о своем будущем.Арустамян допускает приход Конте в миланский «Интер»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян – о возможном возвращении наставника «Челси» Антонио Конте в Серию А.Дерби Вечного Города, ты еще живо?Дерби Вечного Города, ты еще живо?За последние годы интерес к одному из главных матчей всея Италии заметно упал, что не может не расстраивать.«Лацио» обыграл «Рому» в первом полуфинальном матче Кубка ИталииВ первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Лацио» на своем поле обыграл «Рому» со счетом 2:0.
Главные новости
Биатлон
Светлана Слепцова: Мой международный сезон завершен
Футбол
«Монако» разгромил «Нант», забив четыре безответных мяча
Футбол
Дубль Иммобиле принес выездную победу «Лацио» в матче с «Болоньей»
Легкая атлетика
Дарья Клишина: Довольна своим результатом, но недовольна своим местом
Хоккей
Тайлер Джонсон: Буллиту Кучерова на века гарантировано место на Youtube (видео)
Футбол
Геннадий Орлов: Кокорин – инфантильный шалопай, но он еще повзрослеет
Футбол
Сергей Семак: Эта победа придаст «Уфе» уверенности
Футбол
«Спартак»: Безбородов назначил пенальти в спорном эпизоде
Футбол
В Краснодаре погиб болельщик «Спартака», попав под троллейбус
Легкая атлетика
Клишина стала четвертой на зимнем ЧЕ в Белграде
все новости
Болонья
Болоньякалендарьстатистика
Лацио
Лациокалендарьстатистика
Чиро Иммобиле
Чиро Иммобилевсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости