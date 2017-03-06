«Монако» разгромил «Нант», забив четыре безответных мяча

В матче 28-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле разгромил «Нант» со счетом 4:0.

В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе и по разу отличились Валер Жермен и Фабиньо.

«Монако» с 65-ю очками вышел на чистое первое место, опережая «Пари Сен-Жермен и «Ниццу» на три очка, а «Нант» расположился на 12-й строчке, имея в активе 34 балла.

В следующем туре монегаски 11 марта примут «Бордо», а подопечные Серижиу Консейсау в этот же день на выезде сыграют с «Монпелье».

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28-й тур