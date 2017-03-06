«Монако» разгромил «Нант», забив четыре безответных мяча
В матче 28-го тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле
разгромил «Нант» со счетом 4:0.
В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе и по разу
отличились Валер Жермен и Фабиньо.
«Монако» с 65-ю очками вышел на чистое первое место,
опережая «Пари Сен-Жермен и «Ниццу» на три очка, а «Нант» расположился на 12-й
строчке, имея в активе 34 балла.
В следующем туре монегаски 11 марта примут «Бордо», а подопечные
Серижиу Консейсау в этот же день на выезде сыграют с «Монпелье».
Чемпионат Франции
28-й тур
Матч
Голы
Мбаппе 4 (1:0). Жермен 43 (2:0). Мбаппе 45 (3:0). Фабиньо 59 (4:0 - пен.).
Состав
Монако: Субашич, Эмерсон, Сидибе, Фабиньо, Глик, Менди, Силва (Дирар, 78), Бакайоко, Лемар, Жермен (Кардона, 85), Мбаппе (Моутинью, 68)
Нант: Дюпе, Карлос, Дюбуа, Лима, Джиджи, Роньер, Накулма, Жийе, Томассон (Арит, 46), Сала (Илоки, 62), Пардо (Бамму, 62)
Предупреждения:
Эмерсон, 45; Сидибе, 66 - Пардо, 42; Бамму, 88
Судья:
Микаэль Лесаж (Франция)
Место и дата
05 марта 23:00, Луи II, Онлайн-трансляция