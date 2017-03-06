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Светлана Слепцова: Мой международный сезон завершен

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская биатлонистка Светлана Слепцова заявила, что пропустит остаток международного сезона.

«Мой международный сезон завершен. Он был разный - медальный, трудный по-своему. Спасибо всем, кто был рядом и поддерживал. Спасибо вам болельщикам я знаю, что есть кто искренне болеет и переживает. Я сделала все, что могла. Сейчас мне нужно отдохнуть и пройти в очередной раз не простой период по части операции. Но все будет хорошо, давай жить на радуге, а не на зебре», - написала Слепцова в «инстаграме».

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