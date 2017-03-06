Светлана Слепцова: Мой международный сезон завершен

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Подчуфарова, Старых, Акимова и Слепцова выступят в индивидуальной гонке на чемпионате мира Стал известен состав женской сборной России в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). Об этом сообщает официальный сайт СБР.