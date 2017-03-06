Светлана Слепцова: Мой международный сезон завершен
Российская
биатлонистка Светлана Слепцова заявила, что пропустит остаток международного
сезона.
«Мой международный сезон завершен. Он был разный - медальный, трудный по-своему. Спасибо всем, кто был рядом и поддерживал. Спасибо вам болельщикам я знаю, что есть кто искренне болеет и переживает. Я сделала все, что могла. Сейчас мне нужно отдохнуть и пройти в очередной раз не простой период по части операции. Но все будет хорошо, давай жить на радуге, а не на зебре», - написала Слепцова в «инстаграме».
Мой международный сезон завершён ! Он был разный медальный ,трудный по своему ! Спасибо всем кто был рядом и поддерживал ! Спасибо вам болельщикам я знаю что есть кто искренне болеет и переживает 🙏🏻😊 я сделала всё что могла ! Сейчас мне нужно отдохнуть и пройти в очередной раз не простой период по части операции ! Но все будет хорошо 🙌🏻 давай жить на радуге ,а не на зебре ! До Новый встреч 👋🏻