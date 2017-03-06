Голкипер «Амкара» Хомич провел сотый матч в РФПЛ
Российский голкипер «Амкара»
Дмитрий Хомич в мате с «Уралом» (0:1) провел свой сотый матч в чемпионате
России, сообщает официальный сайт пермской команды.
32-летний вратарь дебютировал в РФПЛ 29 марта 2002 года в
составе команды «Алания» в победном для южан выездном матче с ЦСКА (4:1).
До «Амкара», контракт с которым Дмитрий заключил два года тому назад, он играл в российской премьер-лиге за спартаковские команды Москвы и Нальчика.
Матч
Голы
Бикфалви 32 (1:0).
Состав
Урал: Заболотный, Балажиц, Новиков, Данцев, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Димитров (Манучарян, 72), Кулаков, Лунгу (Ставпец, 88), Ильин
Амкар: Хомич, Милькович, Идову (Прокофьев, 81), Зайцев, Занев, Конде, Костюков (Гасилин, 61), Огуде, Комолов (Хурцидзе, 75), Гол, Бодул
Предупреждения:
Ильин, 36; Заболотный, 90 - Конде, 27; Зайцев, 35
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 марта 11:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция