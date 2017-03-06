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Голкипер «Амкара» Хомич провел сотый матч в РФПЛ

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Российский голкипер «Амкара» Дмитрий Хомич в мате с «Уралом» (0:1) провел свой сотый матч в чемпионате России, сообщает официальный сайт пермской команды.

32-летний вратарь дебютировал в РФПЛ 29 марта 2002 года в составе команды «Алания» в победном для южан выездном матче с ЦСКА (4:1).

До «Амкара», контракт с которым Дмитрий заключил два года тому назад, он играл в российской премьер-лиге за спартаковские команды Москвы и Нальчика.

Матч

Урал - Амкар - 1:0 (1:0)

Голы

Бикфалви 32 (1:0).

Состав

Урал: Заболотный, Балажиц, Новиков, Данцев, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Димитров (Манучарян, 72), Кулаков, Лунгу (Ставпец, 88), Ильин

Амкар: Хомич, Милькович, Идову (Прокофьев, 81), Зайцев, Занев, Конде, Костюков (Гасилин, 61), Огуде, Комолов (Хурцидзе, 75), Гол, Бодул

Предупреждения:

Ильин, 36; Заболотный, 90 - Конде, 27; Зайцев, 35

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

05 марта 11:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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