Голкипер «Амкара» Хомич провел сотый матч в РФПЛ

Российский голкипер «Амкара» Дмитрий Хомич в мате с «Уралом» (0:1) провел свой сотый матч в чемпионате России, сообщает официальный сайт пермской команды.

32-летний вратарь дебютировал в РФПЛ 29 марта 2002 года в составе команды «Алания» в победном для южан выездном матче с ЦСКА (4:1).

До «Амкара», контракт с которым Дмитрий заключил два года тому назад, он играл в российской премьер-лиге за спартаковские команды Москвы и Нальчика.