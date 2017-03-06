Гилерме провел двухсотый матч за «Локомотив»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме в мате с «Крыльями Советов» (3:0) провел свой двухсотый матч в составе московского клуба, сообщает официальный сайт железнодорожников.

Гилерме - третий вратарь в истории клуба, кому покорилась эта отметка. Больше матчей за «Локомотив» только у Золтана Милеса - 237 и Сергея Овчинникова - 366.

Маринато Гилерме провёл 200-й матч за «Локомотив»!

Гиля стал третьим вратарем в истории «Локо», кому покорился этот рубеж! pic.twitter.com/escAvdDDNo — ФК Локомотив (@fclm_official) 5 марта 2017 г.

Кроме того, Гилерме провел 69-й сухой матч и вышел на третье место по этому показателю, сравнявшись с Русланом Нигматуллиным.

Напомним, в столичный клуб 31-летний футболист перешел из «Атлетико Паранаэнсе» в 2007 году.