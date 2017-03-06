Ученые ищут способ определять загрязненные мочой плавательные бассейны

Количество мочи, оставленной пловцами в бассейнах, теперь можно выявить с помощью специального теста. Новую разработку ученых опробовали на канадских бассейнах.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Environmental Science & Technology Letters». Определить, содержится ли в бассейне моча, помогает наличие ацесульфама — искусственного подсластителя, который содержится во многих продуктах и выходит с отходами жизнедеятельност и без изменений.

Исследователи протестировали более чем 30 бассейнов в течение нескольких недель. Моча оказалась в каждом образце.

Как отмечают авторы исследования, их основной целью было привлечь внимание к проблеме гигиены в бассейнах. Согласно анонимному опросу, 19% тех, кто посещает бассейны, хотя бы раз мочились, не выходя из воды. Чаще же всего грешат этим профессиональные пловцы.

Отметим, что во время Олимпиады-2016 в одном из бассейнов вода внезапно приобрела болотно-зеленый оттенок. Почему вода поменяла цвет, так и осталось загадкой.