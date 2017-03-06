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«Калгари» одержал седьмую победу кряду, обыграв «Айлендерс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» на домашнем льду обыграл «Айлендерс» со счетом 5:2.

В составе победителей голами отметились Михаэль Фролик, Ти Джей Броди, Майкл Ферланд, Шон Монахан и Крис Верстиг, а у гостей шайбы забросили Джон Таварес и Джейсон Чимера.

«Калгари» одержал седьмую победу кряду и с 76 очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Айлендерс» расположился на восьмой строчке на Востоке, имея в активе 71 балл.

В следующем туре «Флэймз» 10 марта примет «Монреаль», а команда из Нью-Йорка двумя днями ранее сыграет с «Эдмонтоном».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Калгари - Айлендерс - 5:2 (4:0, 0:1, 1:1)

Голы:

Фролик (Баклунд, Хэмилтон Д.), 14:56 (1:0). Броди (Стэйджан, Чиассон), 16:28 (2:0). Ферланд (Монахан), 17:10 (3:0). Монахан (Хэмилтон Д., Годро), 19:36 (4:0). Таварес (Бэйли, Мейфилд), 28:30 (4:1). Верстиг (Беннетт, M. Bartkowski), 46:58 (5:1). Чимера (Лэдди, Принс), 51:32 (5:2).

Место и дата

06 марта 00:00, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция

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