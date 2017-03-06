«Калгари» одержал седьмую победу кряду, обыграв «Айлендерс»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» на домашнем льду обыграл «Айлендерс» со счетом 5:2.

В составе победителей голами отметились Михаэль Фролик, Ти Джей Броди, Майкл Ферланд, Шон Монахан и Крис Верстиг, а у гостей шайбы забросили Джон Таварес и Джейсон Чимера.

«Калгари» одержал седьмую победу кряду и с 76 очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Айлендерс» расположился на восьмой строчке на Востоке, имея в активе 71 балл.

В следующем туре «Флэймз» 10 марта примет «Монреаль», а команда из Нью-Йорка двумя днями ранее сыграет с «Эдмонтоном».

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