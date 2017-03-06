Денис Глушаков: Не пожал руку Каррере? Не стоит тут раздувать

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, почему не пожал руку главному тренеру команды Массимо Каррере во время замены в матче с «Краснодаром» (2:2).

«Я не пожал ему руку? Да я даже не обращал на это внимания. Он был в игре, а я прошел, это нормально. Он мне не подавал вроде бы руку. Меня заменили по травме, тренер знал это еще в перерыве. Так что не стоит тут раздувать», - приводит слова Глушакова «Матч ТВ».