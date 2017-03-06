Денис Глушаков: Не пожал руку Каррере? Не стоит тут раздувать
Полузащитник
«Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, почему не пожал руку главному
тренеру команды Массимо Каррере во время замены в матче с «Краснодаром» (2:2).
«Я не пожал ему руку? Да я даже не обращал на это внимания. Он был в игре, а я прошел, это нормально. Он мне не подавал вроде бы руку. Меня заменили по травме, тренер знал это еще в перерыве. Так что не стоит тут раздувать», - приводит слова Глушакова «Матч ТВ».
Матч
Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)
Голы
Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано
Предупреждения:
Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция