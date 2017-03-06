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Димитрис Итудис: Так сложилось, что семь из девяти матчей в этом месяце мы проводим в гостях

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал выездную победу своей команды над «Нижним Новгородом» (101:65) в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ.

«Поздравляю команду и игроков с очередной победой на выезде. Мы приехали сюда из Барселоны, и так сложилось, что семь из девяти матчей в этом месяце мы проводим в гостях. Играли серьезно с самого начала. Задачей было оказывать давление на Бойнтона как в защите, так и в нападении, поскольку он фактически единственный созидатель в составе «Нижнего» из-за травмы Стребкова и отъезда Кейна. С задачей мы справились и постарались также распределить игровую нагрузку. Рад, что сегодня сделали почти 30 результативных передач», - приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Матч

Нижний Новгород - ЦСКА - 65:101

Место и дата

05 марта 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

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