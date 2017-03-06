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Алексей Швед признан MVP Единой Лиги ВТБ в феврале

Источник:  Единая Лига ВТБКомментарии

Защитник российских «Химок» Алексей Швед признан MVP Единой Лиги ВТБ по итогам февраля

В гонке за титул «самый ценный игрок месяца» Швед опередил защитника ЦСКА Нандо Де Коло и защитника «Зенита» Стефана Марковича.

В феврале Швед провел три игры и во всех «Химки» одержали победы (против «Автодора», УНИКСа и «Локомотива-Кубани»). При этом Швед лидировал среди всех игроков Лиги в феврале по очкам (28,0) и рейтингу эффективности (29,3). Кроме того, российский защитник делал в среднем 5,3 подбора и 6,7 передачи (лучшие показатели в «Химках»).

Напомним, Швед во второй раз в сезоне признан лучшим игроком, титул MVP он также завоевал в ноябре.

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