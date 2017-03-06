«Коламбус» всухую обыграл «Нью-Джерси», Бобровский – первая звезда встречи
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на выезде обыграл
«Нью-Джерси» со счетом 3:0.
В составе победителей шайбы забросили Бун Дженнер, Оливер
Бьеркстранд и Сэм Ганье.
Российский голкипер гостевой команды Сергей Бобровский отразил
все 20 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.
«Коламбус» с 88-ю очками занимает второе место в Восточной
конференции, а «Нью-Джерси» в ней же расположился на 14-й строчке, имея в
активе 62 балла.
В следующем матче обе команды 8 марта вновь встретятся на
льду «Нэшнуайд Арены».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Нью-Джерси - Коламбус - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы:
Дженнер (Дубински, Эткинсон), 22:45 (0:1). Бьоркстранд (Ганье, Савар), 25:35 (0:2). Ганье (Хартнелл, Бьоркстранд), 48:56 (0:3).
Место и дата
06 марта 02:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция