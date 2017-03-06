Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Баффало», отыгравшись с 0:3
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на домашнем
льду одержал волевую победу над «Баффало» со счетом 4:3.
В составе победителей голами отметились Джастин Шульц,
Евгений Малкин, Джейк Гюнцеот и Конор Шири, а у гостей шайбы забросили Райан О’Райлли,
Брайан Джионта и Джек Айкел.
Стоит отметить, что к седьмой минуте второго периода хозяева
уступали со счетом 0:3.
Российский форвард команды из Питтсбурга Евгений Малкин
провел на льду 20 минут 37 секунд и помимо заброшенной шайбы отдал одну
результативную передачу.
«Питтсбург» с 88-ю очками делит вторую строчку с «Коламбусом»
в Восточной конференции, а «Баффало» в ней же расположился на 13-м месте, имея
в активе 66 баллов.
В следующем матче «пингвины» на выезде 9 марта сыграют с «Виннипегом»,
а «сэйбрз» днем ранее примет «Филадельфию».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Питтсбург - Баффало - 4:3 (0:3, 2:0, 2:0)
Голы:
О'Райлли Р. (Джионта, Кейн), 6:19 (0:1). Джионта (Моулсон), 14:53 (0:2). Айкел (Фолиньо, Рейнхарт), 18:07 (0:3). Шульц (Малкин, Кессел), 27:45 (1:3). Малкин (Хорнквист, Шульц), 33:42 (2:3). Гентзел (Бонино, Шири), 56:14 (3:3). Шири (Шульц, Думулин), 57:04 (4:3).
Место и дата
06 марта 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция