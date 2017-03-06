Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Баффало», отыгравшись с 0:3

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на домашнем льду одержал волевую победу над «Баффало» со счетом 4:3.

В составе победителей голами отметились Джастин Шульц, Евгений Малкин, Джейк Гюнцеот и Конор Шири, а у гостей шайбы забросили Райан О’Райлли, Брайан Джионта и Джек Айкел.

Стоит отметить, что к седьмой минуте второго периода хозяева уступали со счетом 0:3.

Российский форвард команды из Питтсбурга Евгений Малкин провел на льду 20 минут 37 секунд и помимо заброшенной шайбы отдал одну результативную передачу.

«Питтсбург» с 88-ю очками делит вторую строчку с «Коламбусом» в Восточной конференции, а «Баффало» в ней же расположился на 13-м месте, имея в активе 66 баллов.

В следующем матче «пингвины» на выезде 9 марта сыграют с «Виннипегом», а «сэйбрз» днем ранее примет «Филадельфию».

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