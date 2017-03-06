Хабиб Нурмагомедов: Я всех подвел и хочу извиниться за сорванный бой
Российский боец
смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов извинился перед болельщиками за отмену
поединка с американцем Тони Фергюсоном.
«Чтобы ты не делал
или кем бы ты не был, ты получишь то, что Всевышний предписал тебе.
Альхамдулиллах за все что мне Всевышний дал за эти 28 лет, я даже получил то,
что и не просил Его. Я знаю, много людей ждали этот бой и я всех подвел.
На счет сорванного
боя хочу извинится перед моими болельщиками, UFC и перед моим соперником.
С моим здоровьем все хорошо Альхамдулиллах, бывало и хуже, но каждый раз эти испытания меня делали только сильнее. Спасибо Всем за поддержку», - написал Нурмагомедов в «инстаграме».
Чтобы ты не делал или кем бы ты не был, ты получишь то, что Всевышний предписал тебе. Альхамдулиллах за все что мне Всевышний дал за эти 28 лет, я даже получил то, что и не просил Его. Я знаю много людей ждали этот бой и я всех подвёл. На счёт сорванного боя хочу извинится перед моими болельщиками, UFC и перед моим соперником. С моим здоровьем все хорошо Альхамдулиллах, бывало и хуже, но каждый раз эти испытания меня делали только сильнее. Спасибо Всем за поддержку. Whoever you are or whatever you do, you'll get only what God prescribed for you. AlhamduliLlah for everything God gifted me for my 28 years, I got much more than I asked. I know that many people was waiting for this fight and I fail them. Want to bring my apologies for all my fans, UFC and my opponent Tony. My health is fine now, thanks God. These tough testing only makes me stronger. Thank everyone for the support. #Alhamdulillah
Бой должен был состояться 5 марта в рамках турнира UFC 209 в
Лас-Вегасе (США). Спортсмены должны были поспорить за звание временного
чемпиона организации в легком весе. За несколько часов до церемонии
взвешивания россиянину стало плохо, и он был экстренно госпитализирован из-за
болей в печени.