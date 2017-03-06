Хабиб Нурмагомедов: Я всех подвел и хочу извиниться за сорванный бой

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов извинился перед болельщиками за отмену поединка с американцем Тони Фергюсоном.

«Чтобы ты не делал или кем бы ты не был, ты получишь то, что Всевышний предписал тебе. Альхамдулиллах за все что мне Всевышний дал за эти 28 лет, я даже получил то, что и не просил Его. Я знаю, много людей ждали этот бой и я всех подвел.

На счет сорванного боя хочу извинится перед моими болельщиками, UFC и перед моим соперником.

С моим здоровьем все хорошо Альхамдулиллах, бывало и хуже, но каждый раз эти испытания меня делали только сильнее. Спасибо Всем за поддержку», - написал Нурмагомедов в «инстаграме».

Бой должен был состояться 5 марта в рамках турнира UFC 209 в Лас-Вегасе (США). Спортсмены должны были поспорить за звание временного чемпиона организации в легком весе. За несколько часов до церемонии взвешивания россиянину стало плохо, и он был экстренно госпитализирован из-за болей в печени.