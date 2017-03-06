«Миннесота» победила «Сан-Хосе», благодаря дублю Стаала
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на домашнем льду обыграла «Сан-Хосе» со счетом 3:1.
В составе победителей
дубль оформил Эрик Стаал и один раз отличился Зак Паризе, а у гостей
единственную шайбу забросил Мелькера Карлссон.
«Миннесота» с 90 очками лидирует в
Западной конференции, а «Сан-Хосе» в ней же расположился на третьей строчке,
имея в активе 83 балла.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
08 марта 04:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
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